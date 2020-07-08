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الأمم المتحدة تأمل في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

الأمم المتحدة تأمل في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

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الأمم المتحدة تأمل في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

الأمم المتحدة تأمل في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا
http://almnatiq.net/?p=881954
المناطق_وكالات

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن من تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا التي ينتهي العمل بها الجمعة المقبل

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “نأمل في أن يمدد مجلس الأمن التفويض الخاص بالآلية، فالحياة في سوريا تعتمد على ذلك. أعربنا مرارا عن ذلك عبر الأمين العام أنطونيو غوتيريش أو السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية”

وكان رئيس مجلس الأمن السفير الألماني كريستوف هويسجن أكد بوقت سابق اليوم، أن بلاده تتوقع أن يوافق أعضاء المجلس على مشروع قرار طرحته برلين بالتعاون مع بروكسل، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر معبري “باب السلام” و”باب الهوى” من تركيا، لمدة عام كامل

وقال: “نأمل في توافق الآراء بشأن مشروع القرار، ونتوقع أن يوافق الجميع على شيء منطقي موجه لتلبية احتياجات السكان في سوريا”

وينتهي في العاشر من يوليو الجاري التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504 الصادر في 11 يناير الماضي

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