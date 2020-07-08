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وزارة الصحة: لا دليل علميًّا على انتقال كورونا عبر مسابح الاستراحات

وزارة الصحة: لا دليل علميًّا على انتقال كورونا عبر مسابح الاستراحات
http://almnatiq.net/?p=881971
المناطق_الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال فيروس كورونا الجديد بواسطة المسابح، مشيرةً إلى أنه ينتقل عن طريق رذاذ العطس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» مفاده: «هل ممكن أن تكون البرك في الاستراحات ناقلةً للفيروس؟».

وردَّت وزارة الصحة عبر صفحتها « الصحة_937»: «لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال فيروس كورونا الجديد بواسطة المسابح. وبوجه عام، ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم؛ لذا يُنصح بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون عافاكم الله».

وكشفت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108، في حين بلغت حالات التعافي 5205؛ ما يرفع الإجمالي إلى 154839. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 49 حالة.

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