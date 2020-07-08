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242 أسرة تستهدفها صحتك تهمنا مبادرة لتوعية وتثقيف الأسر المتعففة

242 أسرة تستهدفها صحتك تهمنا مبادرة لتوعية وتثقيف الأسر المتعففة

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242 أسرة تستهدفها صحتك تهمنا مبادرة لتوعية وتثقيف الأسر المتعففة

242 أسرة تستهدفها صحتك تهمنا مبادرة لتوعية وتثقيف الأسر المتعففة
http://almnatiq.net/?p=881972
المناطق_عادل الزهراني

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وبالتعاون مع جمعية فتاة ثقيف الخيرية بالمحافظة مساء أول أمس مبادرة “صحتك تهمنا” والتي تستهدف الأسر المتعففة بأحياء المحافظة والبالغ عددها 242 أسرة تقطن أكثر من 46 حي داخل وخارج المحافظة .
وتقوم المبادرة التي بدأت بالأسر بأحياء الشهداء الشمالية على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع من خلال مبادرة نوعية تسعى للوصول إلى الأسر التي تحتاج للمعرفة والدراية بالنصائح والتوجيهات التوعوية والتثقيفية التي تبثها وزارة الصحة والمديريات حول فيروس كورونا وطرق الوقاية والحماية إضافة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة ومنصاتها الإلكترونية ومواقعها الإلكترونية التوعوية والتثقيفية والتطبيقات التفاعلية مثل تطبيق صحتي وموعد وكذلك التعريف بعيادات تطمن العاملة بالمراكز الصحية بالمحافظة وخدمة تأكد الطبية حتى يتسنى لتلك الأسر وأفرادها معرفة الطريق المثلى للتعامل مع تفاصيل الحياة اليومية داخل وخارج المنزل كما أن تلك المواقع والمنصات لخدمات الوزارة الالكترونية تمنح المعلومات والبيانات الصحيحة والموثوقة التي تحتاجها كل أسرة لتوعية وتثقيف الأسرة والمجتمع.

وقد شارك بالمبادرة إدارات العلاقات والتواصل والتوعية الصحية والتثقيف الإكلينيكي والتغذية العامة والخدمات التمريضية والحركة ومنسوبي جمعية فتاة ثقيف كما حظيت المبادرة بمشاركة مجتمعية فاعلة من مجمع رؤية ألوان الطبي وعدد من المتطوعين والمتطوعات.
الجدير بالذكر أن المبادرة سوف تستمر لمدة 15 يوم يوميا من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 10 مساءا لتغطية كافة الأحياء والأسر .

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