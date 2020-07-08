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“الصحة”: عيادات “تطمن” متاحة بدون حجز لمن يجد أعراض كورونا

“الصحة”: عيادات “تطمن” متاحة بدون حجز لمن يجد أعراض كورونا

أبرز المواد

“الصحة”: عيادات “تطمن” متاحة بدون حجز لمن يجد أعراض كورونا

“الصحة”: عيادات “تطمن” متاحة بدون حجز لمن يجد أعراض كورونا
http://almnatiq.net/?p=881973
المناطق_الرياض

قالت وزارة الصحة إن عيادات “تطمن” متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا، بدءا من ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم و التذوق.

وقالت الصحة إن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ،ويبلغ عددها حوالي 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة ، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقد أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات “تطمن” عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقعها.

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