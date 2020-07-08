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المملكة تُطالب بتعامل دولي جاد مع برنامجي إيران النووي والباليستي
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المناطق_الرياض

جدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران.

وأشار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الاجتماع الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن المملكة حريصة على استقرار المنطقة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي، وكذلك استمرار تحذيرها من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران والمخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة.

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