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سهم “أمازون” يسجل أعلى مستوى في تاريخه

سهم “أمازون” يسجل أعلى مستوى في تاريخه
http://almnatiq.net/?p=881979
المناطق_وكالات

ارتفع سهم شركة “أمازون” الأمريكية الضخمة لتجارة التجزئة على الانترنت أمس الاثنين، وتجاوز السهم مستوى 3000 دولار مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه

ويظهر من موقع “بلومبرغ” أن سهم “أمازون” أنهى تعاملات الاثنين على زيادة نسبتها 5.77% عند 3057.04 دولار

ووفقا لـ”بلومبرغ” فقد صعد سهم “أمازون” بنسبة 80% من أدنى مستوى له في مارس الماضي، في بداية جائحة كورونا

وزاد الإقبال على أسهم “أمازون” مع ازدهار نشاط الشركة خلال جائحة كورونا مع توجه الكثيرين نحو الشراء عبر الإنترنت

ويتوقع الكثيرون في بورصة “وول ستريت” أن يستمر سهم الشركة في الصعود هذا العام

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