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منظمة الصحة العالمية: الشعوب «رهائن كورونا».. وبطاقة معلومات خلال أيام

منظمة الصحة العالمية: الشعوب «رهائن كورونا».. وبطاقة معلومات خلال أيام
http://almnatiq.net/?p=881996
المناطق_وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تزال تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال فيروس كورونا، الذي لم يشهد العالم مثيلًا له منذ أكثر من قرن، محذرةً من أن الجميع معرضون للإصابة، ومعتبرةً أن الفيروس اتخذ سكان العالم رهائن.

وقالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، في مؤتمر صحفي: «نحاول تعزيز معرفتنا التي تظهر بشأن انتقال الفيروس.. منظمة الصحة ستنشر بطاقة معلومات في هذا الشأن في الأيام المقبلة».

وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم جيبريسوس من أن انتشار الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد، وتابع: «نحن جميعًا معرضون للإصابة بكوفيد-19»، موضحًا أن الفيروس اتخذ سكان العالم رهائن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار وباء كوفيد-19 يتسارع، وأقرت بأن أدلة تظهر بشأن انتقال عدوى كوفيد-19 في الجو، بعد أن دقَّت مجموعة من 239 عالمًا دوليًّا ناقوس الخطر حول هذا النوع من الانتقال.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة بينيديتا أليجرانزي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «نقر بأن أدلة تظهر في هذا المجال؛ فيجب أن نكون منفتحين لهذا الاحتمال، وأن نفهم انعكاساته».

وأضافت: «لا يمكن استبعاد احتمال انتقال الفيروس عن طريق الجو في الأماكن العامة المزدحمة خاصةً.. يجب جمع الأدلة وتفسيرها».

وأوصت أليجرانزي بتهوية فعالة في الأماكن المغلقة وتباعد جسدي، وتابعت: «عندما لا يكون ذلك ممكنًا، نوصي بوضع الكمامة».

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