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القضاء العسكري اليمني يبدأ محاكمة زعيم المتمردين الحوثي و174 من جماعته

القضاء العسكري اليمني يبدأ محاكمة زعيم المتمردين الحوثي و174 من جماعته

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القضاء العسكري اليمني يبدأ محاكمة زعيم المتمردين الحوثي و174 من جماعته

القضاء العسكري اليمني يبدأ محاكمة زعيم المتمردين الحوثي و174 من جماعته
http://almnatiq.net/?p=882003
المناطق_الرياض

بدأ القضاء العسكري اليمني أول جلسات محاكمة زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، و174 من جماعته، بتهم “الانقلاب على السلطات الشرعية” و”تأسيس تنظيم إرهابي مسلح” وعقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب أولى جلساتها للنظر في القضية الجنائية المتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية و174 متهما آخرين.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نص قرار الاتهام المقدم من محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري باليمن لواء قاضي الدكتور عبدالله الحاضري في حق عبدالملك بدرالدين أمين الدين الحوثي زعيم جماعة الحوثي وقائد الميليشيات الانقلابية و174 آخرين بتهمة الانقلاب على الشرعية في اليمن.
وتضمنت لائحة الاتهامات الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح “أنصار الله” بإشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني، واقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وامدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي .
وأضافت الوكالة اليمنية أن لائحة الاتهامات تضمنت الشروع في قتل رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، قصفا بالطائرات، بأن اقلعت طائرتان (سو 22) من قاعدة الديلمي الجوية – الواقعة تحت سيطرتهم – فقصفت قصر المعاشيق بمدينة عدن مكان تواجد الرئيس اليمني .

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