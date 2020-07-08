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محافظ ساما: إشارات إيجابية قادمة من سوق النفط ستدعم الاحتياطيات

محافظ ساما: إشارات إيجابية قادمة من سوق النفط ستدعم الاحتياطيات
http://almnatiq.net/?p=882010
المناطق - الرياض

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي، إنه “من المبكر” أن نقول إن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد “V-shape recovery” بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف في حديثه مع تلفزيون بلومبيرغ، أن المسؤولين “يؤمنون بمرونة الاقتصاد السعودي”، كما أن بيانات الإنفاق الاستهلاكي شهدت ارتفاعا منذ عودة فتح اقتصاد المملكة في نهاية مايو.

وأوضح أن هناك مخاطر سلبية محتملة من الموجة الثانية من كورونا أو من التطورات السلبية للاقتصاد العالمي.

وذكر في حواره اليوم الاثنين: “نرى ضوءا في نهاية النفق ومع ذلك ما زلنا يقظين”.

وفي رده على الأزمة الاقتصادية الثنائية التي تواجهها المملكة، والمتعلقة بتراجع أسعار النفط من جهة، وتداعيات فيروس كورونا على الجانب الآخر، وهو ما قاد صندوق النقد للتوقع بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 6.8% العام الجاري، قال الخليفي إنه “أقل تشاؤما” من صندوق النقد الدولي بالرغم من انكماش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وأوضح أن التأثير الأسوأ للإغلاق سيظهر في الربع الثاني من 2020.

وأشار إلى المسؤولين “لا يرون تغيرا جوهريا” في احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي في يونيو، وفقا للبيانات الأولية.

وأوضح أن مستوى الاحتياطي “مازال مريحا”، ويمكن دعمها من خلال “الإشارات الإيجابية القادمة من سوق النفط التي نراها الآن”.

وذكر أن بعض البنوك الأجنبية أجلت فتح أبوابها في المملكة بسبب الفيروس.

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