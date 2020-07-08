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أمريكا تتيح رقم “واتساب” للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري

أمريكا تتيح رقم “واتساب” للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري
http://almnatiq.net/?p=882024
المناطق - الرياض

أعلنت الولايات المتحدة، وضع رقم لحساب واتساب للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري في الدول العربية.

وقالت الصفحة العربية لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر إنه “بفضل الأنشطة التمويلية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يرتكب هذا التنظيم جرائم بشعة ضد الأبرياء في البلدان العربية”.

وأضافت “تواصل معنا على رقم الواتساب أو تليغرام إن كانت لديك معلومات عن أنشطة هذا التنظيم الإجرامي”.

وأوضحت الخارجية الأميركية في تغريدة منفصلة أن إيران تتحدى مجلس الأمن من خلال توفير الأسلحة للجماعات التي تعمل بالوكالة، والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتابعت “تستخدم هذه الجماعات الأسلحة الإيرانية والتدريب والتمويل لزعزعة استقرار المنطقة ونشر العنف”.

وفي أبريل 2019، أعلنت الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب آنذاك إن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات للدولة الإيرانية.

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