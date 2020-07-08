دول الخليج تعقد جلسة لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات الحديد

المناطق - الرياض

يعقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، جلسة استماع لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وتأتي الجلسة تطبيقا لأحكام المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون بإتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحهم.

ووجه المكتب الدعوات للأطراف المعنية للتسجيل لتكون جلسة الاستماع عن بعد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، مبينًا أنه يجب على الأطراف المعنية الراغبة في المشاركة في جلسة الاستماع إخطار المكتب من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي: https://drive.google.com/drive/folders/1rjvLNMrwzRzi5jsK_uwosu58qbc68Qa_?usp=sharing، وإرسال النموذج قبل سبعة أيام عمل على الأقل من موعد الجلسة.