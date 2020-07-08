المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية

المناطق - الرياض

وقعت المدفوعات السعودية، اتفاقية استراتيجية مع شركة ديسكفر العالمية، ستسهم في تعزيز الحضور الدولي لكلا الشركتين، حيث ستمنح هذه الاتفاقية لحاملي بطاقات ديسكفر، دينرز كلوب الدولية، وبلس “PULSE” إمكانية استخدام بطاقاتهم ضمن شبكة مدى، وذلك عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق المملكة.

وستقوم البنوك السعودية في إصدار بطاقات بنكية تحمل شعار شبكتي مدى وديسكفر لعملائها من الأفراد بما يخدم احتياجاتهم الشرائية داخل وخارج المملكة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استراتيجية المدفوعات السعودية، من خلال زيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين ضمن بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة، حيث يتيح لهم الوصول إلى أكثر من 48 مليون متجر في 200 دولة، وتمكين حاملي بطاقات شبكة ديسكفر العالمية من الوصول إلى أكثر من 470 ألف جهاز نقاط بيع لدى المتاجر، وأكثر من 18 ألف صراف آلي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وقال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد بن بندر اليوسف: “تجسد هذه الخطوة جهود شركة المدفوعات السعودية في السعي إلى تعزيز التنافسية في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة، ودعم عملية تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي، من خلال الوصول إلى معدل 70% من التعاملات الغير نقدية بحلول عام 2030. بالإضافة إلى إتاحة المزيد من خيارات الدفع لدى المواطنين والمقيمين وزائري المملكة من سياح ومعتمرين وجعل التعاملات المالية أكثر سلاسة وسهولة”.

من جهته، قال نائب رئيس الأسواق الدولية في ديسكفر مات سلون: “من خلال التحالفات مع شبكات المدفوعات الإقليمية وعلى وجه الخصوص شركة المدفوعات السعودية، تستطيع ديسكفر الاستمرار في منح شركائها من استخدام بطاقاتهم عالمياً، وفي نفس الوقت تقديم أفضل الحلول على المستوى المحلي”.