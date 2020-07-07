احدث الأخبار

نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..
منطقة جازان
 رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات
منطقة الجوف
 م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي
منطقة القصيم
 المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية
أبرز المواد
 دول الخليج تعقد جلسة لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات الحديد
أبرز المواد
 أثنينه الحوار تسلط الضوء على الحوار الأسري الإيجابي
منطقة الرياض
 وزارة الثقافة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة
أبرز المواد
 أمريكا تتيح رقم “واتساب” للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري
أبرز المواد
 شركات التأمين تبادر بمنح حسم لجميع المؤمن لهم على المركبات في الفترة الحالية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على ترشيح هاني المقبل ممثلاً للمملكة في عضوية المجلس التنفيذي لـ”الإلسكو”
أبرز المواد
 الذهب ينتعش ويصل لأعلى سعر منذ 9 سنوات
أبرز المواد
 “مُلّاك”: تسجيل 7600 جمعية حتى منتصف 2020
أبرز المواد
نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

منطقة جازان
رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات

رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات

منطقة الجوف
م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي

م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي

منطقة القصيم
المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية

المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية

أبرز المواد

م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي

م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي
http://almnatiq.net/?p=882049
المناطق / بريدة

عقد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي الاجتماع الدوري مع وكلاء ومدراء العموم بأمانة منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأمانة بمدينة بريدة.
وأعلن م.المجلي عن إطلاق جائرة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي ونشر ثقافة التميز والجودة وتنمية قدرات منسوبي الأمانة ،عبر خلق بيئة عمل تنافسية وفق معايير خاصة للمساهمة في تطوير وتحسين آليات العمل وتحفيز منسوبي القطاع البلدي وتشجيع الممارسات المتميزة.
وتتضمن فئات الجائزة فئة البلديات وذلك حول جودة الحياة كأفضل خدمة مقدمة للمجتمع وقابلة للتطبيق والقياس ، وفئة الموظفين وذلك حول الابتكار والإبداع كأفضل مبادرة ابتكارية تطويرية قابلة للتطبيق والقياس. ويتم العمل على الجائزة عبر لجنة تحضيرية و لجنة تنفيذية بمهام محددة تضمن تحقيق مستهدفات الجائزة.

روابط ذات صلة

أمانة القصيم ترفع 550 سيارة تالفة من طرق وأحياء بريدة

أمانة القصيم ترفع 550 سيارة تالفة من طرق وأحياء بريدة
أمير القصيم يلتقي العميره بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً لفرع هيئة الأمر بالمعروف

أمير القصيم يلتقي العميره بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً لفرع هيئة الأمر بالمعروف
أمير القصيم يطلق “عن بعد” الملتقى البيئي الأول لرابطة أصدقاء البيئة

أمير القصيم يطلق “عن بعد” الملتقى البيئي الأول لرابطة أصدقاء البيئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*