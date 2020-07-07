م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي

المناطق / بريدة

عقد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي الاجتماع الدوري مع وكلاء ومدراء العموم بأمانة منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأمانة بمدينة بريدة.

وأعلن م.المجلي عن إطلاق جائرة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي ونشر ثقافة التميز والجودة وتنمية قدرات منسوبي الأمانة ،عبر خلق بيئة عمل تنافسية وفق معايير خاصة للمساهمة في تطوير وتحسين آليات العمل وتحفيز منسوبي القطاع البلدي وتشجيع الممارسات المتميزة.

وتتضمن فئات الجائزة فئة البلديات وذلك حول جودة الحياة كأفضل خدمة مقدمة للمجتمع وقابلة للتطبيق والقياس ، وفئة الموظفين وذلك حول الابتكار والإبداع كأفضل مبادرة ابتكارية تطويرية قابلة للتطبيق والقياس. ويتم العمل على الجائزة عبر لجنة تحضيرية و لجنة تنفيذية بمهام محددة تضمن تحقيق مستهدفات الجائزة.