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نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

منطقة جازان
رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات

رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات

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رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات

رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات
http://almnatiq.net/?p=882050
الجوف : محمد الحسن

أكد رئيس جامعة الجوف أ.د/ محمد بن عبد الله الشايع التزامه الكامل بتطبيق قيم النزاهة والعدالة والشفافية في جميع إجراءات الجامعة، مشدداً على جميع قياداتها ومنسوبيها بأهمية الالتزام بذلك في جميع تعاملاتهم .
وقال الدكتور الشايع: ” خدمة الوطن مقدمَةٌ على كل شيء، ويجب على من يعمل في الجامعة أن يضع مصلحة الوطن نُصب عينيه وأن يؤدي واجباته بناءً على ذلك، ويمارس عمله بأفضل مستويات الجودة والموضوعية مالياً وإدارياً وأكاديمياً “.
وفي لقائه الأول مع وكلاء الجامعة ومديري الإدارات التابعة لهم، أكد بأنه لن يقبل إلا بالإنصاف وإدارة العمل وفقاً اللوائح والأنظمة الواضحة التي تسيّر عمل الجامعات، وتكفل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الجامعة سواءً طلبة أو أفراد مجتمع، “وهذا ما تشدد عليه القيادة وتنص عليه مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تعمل الجامعة بناءً عليها وتسعى لتحقيق أهدافها الشاملة “.
ودعا الدكتور الشايع، جميع قيادات جامعة الجوف وكافة منسوبيها ومنسوباتها إلى إعلاء قيم التعاون والتكامل والصبر وإحسان الظن والتحلي بروح الفريق الواحد لنسير بالجامعة إلى أفضل المستويات، وأن يكون طموح الجميع منطلقاً نحو المنافسة القوية لتكون الجامعة رقماً صعباً بين الجامعات المحلية والإقليمية ومن ثم العالمية بمشيئة الله ثم دعم وتوجيهات القيادة أيدها الله .

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