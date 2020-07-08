احدث الأخبار

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم
أبرز المواد
 مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19
أبرز المواد
 نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..
منطقة جازان
 رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات
منطقة الجوف
 م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي
منطقة القصيم
 المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية
أبرز المواد
 دول الخليج تعقد جلسة لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات الحديد
أبرز المواد
 أثنينه الحوار تسلط الضوء على الحوار الأسري الإيجابي
منطقة الرياض
 وزارة الثقافة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة
أبرز المواد
 أمريكا تتيح رقم “واتساب” للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري
أبرز المواد
 شركات التأمين تبادر بمنح حسم لجميع المؤمن لهم على المركبات في الفترة الحالية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على ترشيح هاني المقبل ممثلاً للمملكة في عضوية المجلس التنفيذي لـ”الإلسكو”
أبرز المواد
البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

أبرز المواد
مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

أبرز المواد
نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

منطقة جازان
رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات

رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات

منطقة الجوف

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم
http://almnatiq.net/?p=882061
المناطق _ الرياض

ردت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، على وصف المقررة الخاصة الأممية، بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بـ”العمل غير القانوني” ولم يكن هناك وقائع جدية لقتله.
وقال “البنتاغون”: إن “قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات إرهابية تستهدف مصالح أمريكية ودول أخرى، قبل عملية استهدافه”.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في البنتاغون قوله: إن مقتل سليماني “كان خدمة للمنطقة، وكف يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار”.
وأضاف أن “قتله كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم” على حد وصفه.
وقالت كالامار إن الولايات المتحدة، لم تقدم أدلة كافية على أن هجوما يستهدف مصالحها كان قد بدأ أو على وشك البدء لتبرير ضرب موكب سليماني لدى مغادرته مطار بغداد.
يذكر ان كالامار مشهورة بازدواجيتها من خلال تجنبها الحديث عن جرائم إيران ومنها اغتيال أحد أبرز علماء السنة في إيران الشيخ “مسعود مولوي وردنجاني”، وهو واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن وحق حرية الوصول للإنترنت للمواطن الإيراني.

روابط ذات صلة

مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19
المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية

المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية
دول الخليج تعقد جلسة لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات الحديد

دول الخليج تعقد جلسة لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات الحديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*