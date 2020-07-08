البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

المناطق _ الرياض

ردت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، على وصف المقررة الخاصة الأممية، بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بـ”العمل غير القانوني” ولم يكن هناك وقائع جدية لقتله.

وقال “البنتاغون”: إن “قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات إرهابية تستهدف مصالح أمريكية ودول أخرى، قبل عملية استهدافه”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في البنتاغون قوله: إن مقتل سليماني “كان خدمة للمنطقة، وكف يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار”.

وأضاف أن “قتله كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم” على حد وصفه.

وقالت كالامار إن الولايات المتحدة، لم تقدم أدلة كافية على أن هجوما يستهدف مصالحها كان قد بدأ أو على وشك البدء لتبرير ضرب موكب سليماني لدى مغادرته مطار بغداد.

يذكر ان كالامار مشهورة بازدواجيتها من خلال تجنبها الحديث عن جرائم إيران ومنها اغتيال أحد أبرز علماء السنة في إيران الشيخ “مسعود مولوي وردنجاني”، وهو واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن وحق حرية الوصول للإنترنت للمواطن الإيراني.