احدث الأخبار

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا
أبرز المواد
 البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم
أبرز المواد
 مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19
أبرز المواد
 نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..
منطقة جازان
 رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات
منطقة الجوف
 م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي
منطقة القصيم
 المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية
أبرز المواد
 دول الخليج تعقد جلسة لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات الحديد
أبرز المواد
 أثنينه الحوار تسلط الضوء على الحوار الأسري الإيجابي
منطقة الرياض
 وزارة الثقافة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة
أبرز المواد
 أمريكا تتيح رقم “واتساب” للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري
أبرز المواد
 شركات التأمين تبادر بمنح حسم لجميع المؤمن لهم على المركبات في الفترة الحالية
أبرز المواد
سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا

أبرز المواد
البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

أبرز المواد
مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

أبرز المواد
نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

منطقة جازان

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=882064
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير القطاع الجنوبي للهيئة العامة للغذاء والدواء أ. هشام بن أحمد القريني .
وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بمنجزات والأعمال التي تمت في القطاع الجنوبي للهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-١٩) , مستمعاً سموه لشرح مفصل من القريني عن التقرير وما تضمنه من إحصائيات ومنجزات, تضمنت ما تم إنجازه وما قدمه فرع الهيئة بالقطاع الجنوبي من خدمات قدمة للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود التي يقدمها القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة لخدمة المنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهاً بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهود لإبراز افضل الخدمات.
من جانبه أعرب مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة عن بالغ شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة جازان على الدعم والمتابعة والتوجيه للرقي بأعمال القطاع بكافة المحافظات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين القطاعات الحكومية ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

 

روابط ذات صلة

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم
مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19
نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*