سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير القطاع الجنوبي للهيئة العامة للغذاء والدواء أ. هشام بن أحمد القريني .

وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بمنجزات والأعمال التي تمت في القطاع الجنوبي للهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-١٩) , مستمعاً سموه لشرح مفصل من القريني عن التقرير وما تضمنه من إحصائيات ومنجزات, تضمنت ما تم إنجازه وما قدمه فرع الهيئة بالقطاع الجنوبي من خدمات قدمة للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود التي يقدمها القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة لخدمة المنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهاً بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهود لإبراز افضل الخدمات.

من جانبه أعرب مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة عن بالغ شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة جازان على الدعم والمتابعة والتوجيه للرقي بأعمال القطاع بكافة المحافظات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين القطاعات الحكومية ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.