احدث الأخبار

سمو أمير الجوف يطلع على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا
أبرز المواد
 البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم
أبرز المواد
 مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19
أبرز المواد
 نائب أمير جازان: ملتقى التمويل والتمكين يهدف الى دعم وتطوير قدرات قطاع الأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار ..
منطقة جازان
 رئيس جامعة الجوف: علينا إعلاء قيم النزاهة والعدالة والجودة لننطلق بالجامعة إلى أعلى المستويات
منطقة الجوف
 م.المجلي يطلق جائزة أمين منطقة القصيم للتميز البلدي
منطقة القصيم
 المدفوعات السعودية توقع مع ديسكفر العالمية اتفاقية الاستخدام المشترك للشبكة المصرفية
أبرز المواد
 دول الخليج تعقد جلسة لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات الحديد
أبرز المواد
 أثنينه الحوار تسلط الضوء على الحوار الأسري الإيجابي
منطقة الرياض
 وزارة الثقافة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة
أبرز المواد
 أمريكا تتيح رقم “واتساب” للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري
أبرز المواد
سمو أمير الجوف يطلع على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي

سمو أمير الجوف يطلع على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي

أبرز المواد
سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا

أبرز المواد
البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

أبرز المواد
مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

أبرز المواد

سمو أمير الجوف يطلع على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي

سمو أمير الجوف يطلع على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي
http://almnatiq.net/?p=882067
الجوف _ محمد الحسن

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، مستمعاً من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لشرح عن المشروع الذي تبلغ مساحته ما يقارب مليون متر مربع بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ أكثر من 27 مليون ريالاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز لكامل المشروع أكثر من 70% .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن هذا المشروع يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ،على دعم المشاريع التنموية، وإيجاد الأماكن الترفيهية والمتنفسات للمواطنين ضمن برنامج تحسين جودة الحياة، مشدداً على متابعة أعمال التنفيذ والجودة في ذلك، والالتزام بالمدة المحددة للانتهاء من تنفيذه، متمنياً سموه للجميع التوفيق.
من جانبه نوه أمين منطقة الجوف بالدعم الذي تحظى به مشاريع المنطقة من سمو أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه ،ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية.

 

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال الهيئه العامة للغذاء والدواء خلال فترة جائحة كورونا
البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم

البنتاغون لـ” كالامار” قتل “سليماني” كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم
مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

مسؤولة أممية : تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد جائحة كوفيد 19

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*