سمو أمير الجوف يطلع على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي

الجوف _ محمد الحسن

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، على مراحل إنجاز مشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، مستمعاً من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لشرح عن المشروع الذي تبلغ مساحته ما يقارب مليون متر مربع بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ أكثر من 27 مليون ريالاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز لكامل المشروع أكثر من 70% .

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن هذا المشروع يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ،على دعم المشاريع التنموية، وإيجاد الأماكن الترفيهية والمتنفسات للمواطنين ضمن برنامج تحسين جودة الحياة، مشدداً على متابعة أعمال التنفيذ والجودة في ذلك، والالتزام بالمدة المحددة للانتهاء من تنفيذه، متمنياً سموه للجميع التوفيق.

من جانبه نوه أمين منطقة الجوف بالدعم الذي تحظى به مشاريع المنطقة من سمو أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه ،ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية.