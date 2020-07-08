معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ يتفقد ميناء جازان

جازان _ فضة عطيف

تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب والوفد المرافق له أمس الثلاثاء، ميناء جازان، وكان في استقباله مدير عام الميناء الكابتن محمد بن عبدالله ادم ومساعده الأستاذ منصور بن ابراهيم الزكري.

وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع بحث فيه سير العمل والمشاريع القائمة والمستقبلية وشدد على ضرورة تنفيذها حسب ما خطط لها.

وقام معاليه بجولة ميدانية داخل الميناء اطلع من خلالها على الأرصفة ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، كما اطلع على إمكانات ومقومات الميناء والمشاريع الحالية والمستقبلية.

وأشاد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ بمستوى التجهيزات والإمكانات المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الميناء، مشيراً إلى أنها – بإذن الله – ستُسهم في رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.

ونوه معالي المهندس الخلب بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع الموانئ في المملكة من القيادة الرشيدة، موضحاً أن الهيئة العامة للموانئ لديها خطط وبرامج تطويرية يجري العمل على تنفيذها لتحقيق تطلعات “رؤية المملكة 2030” في قطاع الموانئ السعودية، لتحويلها إلى مركز جذب عالمي.