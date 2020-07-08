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بلدي دومة الجندل يعقد جلستة الثالثة و الستون ويطبق الإجراءات الاحترازية

بلدي دومة الجندل يعقد جلستة الثالثة و الستون ويطبق الإجراءات الاحترازية

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بلدي دومة الجندل يعقد جلستة الثالثة و الستون ويطبق الإجراءات الاحترازية

بلدي دومة الجندل يعقد جلستة الثالثة و الستون ويطبق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=882081
المناطق _ الجوف

برئاسة رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل الأستاذ متعب بن أحمد الهديب وحضور أعضاء المجلس عقد المجلس البلدي جلسته الثالثة و الستون وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد حيث بدأت الجلسة بحديث رئيس المجلس والذي دعا الله أن يحفظ البلاد و العباد و الشكر والتقدير لجهود دولتنا المباركة في التدابير اللازمة ضد جائحة كورونا سائلا الله العون و التوفيق .
ثم بدأ عرض أهم المخاطبات التي تخص أعمال المجلس من جلسة المجلس الثانية والستين وعرض خطابات وتعاميم واردة من الأمانة العامة للمجالس البلدية ثم عرض خطابات واردة من سعادة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل ثم عرض ومراجعة قرارات المجلس من بداية الدورة الثالثة والتي تم مناقشتها باسهاب ، وبعده تم عرض تقرير لجنة المالية والاستثمار بالمجلس بشأن عمل خطة صرف لميزانية المجلس 2020 م .
كما تم مناقشة و عرض تقرير لجنة الهبوطات في خطوط الصرف الصحي ببعض طرق المحافظة والحلول المؤقتة المقدمة من اللجنة وتم تأجيل مناقشتها للجلسة القادمة .. ثم عرض مقترحات أعضاء المجلس منها إطلاق حملة توعية ونظافة وتشجير ومناقشة إنشاء مواقف للمنطقة الأثرية بالمحافظة خلف المطعم الاستثماري وتم الإحالة للبلدية للدراسة و إمكانية التنفيذ ومناقشة تحسين شارع داخل النطاق العمراني وتم إحالتها للبلدية وكذلك مناقشة إمكانية مشاركة الهيئات و الروابط في حملات التشجير ولجان التطوع .
ثم عرض طلبات المواطنين وعددها 8 بشأن إنشاء دوار يربط حي الدلهمية بحي خذماء وخطاب المجلس البلدي بشهر صفر 1441
وتم مناقشة اختيار أمين للمجلس البلدي لإنتهاء فترة أمين المجلس المكلف وتم التصويت للموظف شريف العرجان سائلين الله التوفيق و النجاح للجميع .

 

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