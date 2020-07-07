جامعة تبوك تسلم 5 آلاف وثيقة لخريجيها بالتعاون مع البريد السعودي

المناطق _ تبوك

قامت جامعة تبوك بالتعاون مع البريد السعودي بتوصيل وثائق خريجي الفصل الدراسي الثاني للعام 1441هـ للدرجات العلمية ( البكالوريوس و الدبلوم المشارك و الدبلوم ) إلى منازلهم استكمالًا لتعاون المشترك بينهما.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بصفر أن الجامعة سلمت أكثر من خمسة آلاف وثيقة لخريجيها من الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين مبيناً أن العمادة وفرت خدمات لطلابها مثل وثيقة التخرج الإلكترونية والسجلات الأكاديمية

وإفادة المتوقع تخرجه وعدد الساعات لطلاب الملتحقين بوظائف عسكرية وخدمة بياناتي الخاصة بالطالب والطالبة وكذلك شهادات حسن السيرة والسلوك مشيراً إلى أن هذه الخدمات والإجراءات تأتي ضمن حرص الجامعة على التقيد بتعليمات الدولة ممثلة في وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللتسهيل على الطلبة الخريجين وأولياء الأمور بعدم تكبد مشقة الحضور إلى الجامعة لاستلام وثائق التخرج.

مما يذكر أن جامعة تبوك ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أطلقت العديد من الخدمات التي تسهل على الطالب متابعة الإجراءات الخاصة بالعمادة وحتى تسليم الوثيقة لطالب المتخرج.