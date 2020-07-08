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هيئة الاتصالات” تصدر غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال ضد مخالفين لنظام الاتصالات

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هيئة الاتصالات” تصدر غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال ضد مخالفين لنظام الاتصالات

هيئة الاتصالات” تصدر غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال ضد مخالفين لنظام الاتصالات
http://almnatiq.net/?p=882088
المناطق _ الرياض

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية “STC”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل”، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل”، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.
وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية قدرها 3.310.000 ريال بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، وغرامات مالية قدرها 1.412.000 ريال بحق شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 2.137.000 ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل” 218.000 ريال، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل” 200.000 ريال. فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 870.000 ريال. مؤكدة بأن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.
وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

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