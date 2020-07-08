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منطقة عسير

خالد الفيصل: محافظات منطقة مكة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة

خالد الفيصل: محافظات منطقة مكة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة
http://almnatiq.net/?p=882091
المناطق _ جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن محافظات المنطقة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً.
واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، مع وزير السياحة أحمد الخطيب، تجربة تأسيس السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان سموه أميراً لها، وكيف أحدثت تطوراً اقتصادياً ونقلة تنموية في المنطقة آن ذاك.
وتطرق الأمير خالد الفيصل إلى بدايات السياحة في منطقة عسير والصعوبات التي واجهتها؛ ومنها عدم تقبل المجتمع لمفهوم السياحة في ذلك الوقت وما واكب ذلك من عمل لتغيير هذا المفهوم.
واستطرد الأمير خالد الفيصل “قبل ذلك وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله- تم تشكيل لجنة سعودية أمريكية زارت كافة مناطق المملكة، وحين وصلوا عسير طلبت منهم إنشاء منتزه وطني وكان ذلك قبل أكثر من 4 عقود، وقد شكل هذا المشروع الذي كان الأول من نوعه على مستوى المملكة نواة السياحة في المنطقة”.
وأشار سموه إلى أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز – يرحمه الله – تبنى توصية الندوة التي عُقدت في أبها قبل أكثر من 20 عاماً، ورفعها لمجلس الوزراء وهي إنشاء هيئة عليا للسياحة.
وختم أمير منطقة مكة المكرمة حديثه بشكر وزير السياحة على ماتقوم به الوزارة من جهود وبرامج في المنطقة.
من جهته أشاد الوزير الخطيب بالدور الريادي للأمير خالد الفيصل في تأسيس مفهوم السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان سموه أمير لها، كما قدم شكره لسموه نظير دعمه ومتابعته الدائمة لكافة المشاريع السياحية بالمنطقة.
ثمّ استمع سموه لشرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية تحت شعار “تنفس” والذي سوف يُقدم العديد من الفعاليات في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويهدف لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.

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