شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد تختتم معسكرها الصيفي الافتراضي

المناطق _ عسير

اختتمت جامعة الملك خالد مؤخرًا المعسكر الصيفي الافتراضي للطلاب والطالبات الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب واستهدف الطلاب والطالبات وذلك ضمن برامج ومبادرات مشروع “مبادرون”.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله منصور آل عضيد أن المعسكر استمر لمدة شهر ونفذ 12 برنامجًا متنوعًا بواقع يومين من كل أسبوع ما بين فعاليات تثقيفية وترفيهية ورياضية وتربوية استفاد منها 1690 مستفيدًا ومستفيدة.

خير أمة

وأوضحت وكيلة شطر الطالبات بعمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة شعبان عسيري أن المعسكر انطلق في يومه الأول بتاريخ التاسع من شوال عبر المنصات الإلكترونية ببرنامج بعنوان “خير أمة” نفذه نادي “قناديل الأمل” بكلية الشريعة وأصول الدين بشطر الطالبات، وقدمته الدكتورة سكينة محمد عبدالحميد، وتحدثت من خلاله عن خيرية الأمة الإسلامية، أسبابها، ومظاهرها، وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما دعت إلى تبني العديد من القيم الإسلامية كالتعاون بين أفراد المجتمع.

النفس المطمئنة

وأقيم في اليوم الأول للمعسكر أيضا برنامج بعنوان “النفس المطمئنة” من تنظيم نادي “صناع التميز” بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب شطر الطالبات، قدمته كل من الدكتورة صباح محمد والدكتورة رحاب عمر بحضور 71 طالبة، وأوضحتا خلاله مفهوم التقويم الذاتي وأهميته وأهدافه وأنواعه، كما استعرضتا أنواع النفس وكيفية بناء نفس مطمئنة.

التمريض علم وفن

ونفذ نادي شفاء بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير – شطر الطالبات برنامجا في اليوم الحادي عشر من شوال بعنوان “التمريض بين العلم والفن” استمر على مدى ساعتين وقدمته الأستاذة أبرار غروي حيث أوضحت من خلاله مفهوم التمريض بين العلم والفن، وآخر المستجدات في ميدان التمريض، وأساليب تعزيز العطاء التمريضي، واستفاد من البرنامج 14 ممرضًا وممرضة وطالبا وطالبة في مجال التمريض.

فايف مينيتس كرافت

من جانبه نظم نادي الطب بكلية الطب في شطر الطالبات برنامجًا بعنوان “فايف مينيتس كرافت” عبر حساب النادي في تويتر، واستمر على مدى ثمانية أيام، وتضمن خمسة مسارات تعليمية وهي تعليم الرسم وفن الكروشيه والتصميم، وتعليم التصوير وأفكار لإعادة التطوير، وتخلل جميع المسارات عدة مقاطع تعليمية، واستفاد من البرنامج 1259 مستفيدًا ومستفيدة من طلاب وطالبات وأفراد المجتمع.

مجلة بمواضيع منوعة

وأصدر نادي ماسك التابع لكلية العلوم والآداب بخميس مشيط مجلة بعنوان This is us at KKU حيث صدر العدد الأول منها في الثالث عشر من شوال فيما صدر العدد الثاني في العاشر من ذي القعدة، وشاركت الطالبات في إعدادها، وتأتي المجلة ضمن مبادرات وبرامج المعسكر، على حساب عمادة شؤون الطلاب بتويتر، وتضمنت عدة مواضيع لإثراء الطالبات ثقافيًّا.

دفاتر ليل

من جانبها نفذت وكالة الجامعة لشؤون الطالبات برنامجًا بعنوان “دفاتر ليل” في السادس عشر من شوال بحضور 69 طالبة، حيث قدمته الأستاذة منال القحطاني بمشاركة عدد من طالبات الجامعات السعودية، وأدارته الأستاذة منى القحطاني، وشاركت به كل من الطالبة ابتهال عوض من جامعة الملك خالد حيث تناولت موضوع الحجر وطريقة استثماره، فيما شاركت الطالبتان دلال الحقيل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وطرفة آل سلطان من جامعة الملك سعود عن التعليم في ظل أزمة كورونا، كما تحدثت الطالبة حصة الحقباني من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن أبرز الجوانب الاجتماعية في ظل الأزمة الراهنة، فيما تحدثت الطالبة سارة الربيعي من جامعة الملك خالد عن أبرز الجوانب النفسية والحلول المقترحة لها.

اللغة الإنجليزية

وفي الخامس والعشرين من شوال اختتم برنامج “حلقات تصحيحية للغة الإنجليزية” والذي نظمه نادي “صناع التميز” بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب واستفاد منه 100 مستفيد ومستفيدة، وتضمن سلسلة من الدورات في مهارات التواصل الشفهي قدمها الأستاذ الدكتور علي البشير على مدى ثلاثة أيام بواقع 6 ساعات تحت إشراف الأستاذة هاجر الوادعي، وتناول البرنامج عدة محاور كتحسين مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، وتوظيف الذكاء العاطفي في التواصل بها، واستخدام التعابير المناسبة في المواقف المختلفة وغيرها.

لياقتك في منزلك

كما نفذت وكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية برنامجًا بعنوان “لياقتك في منزلك” في الأول من ذي القعدة قدمه المدرب بالوكالة سامي جابر آل شريم الذي تحدث عن أهمية اللياقة البدنية ورفع كفاءتها بحضور 40 مستفيدًا.

Thoughts Podcast

من جانبه أقام نادي اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة في شطر الطالبات برنامجًا بعنوان “Thoughts Podcast” بواقع جلستين أقيمتا في الثالث والثامن من ذي القعدة بحضور 26 طالبة، وهدف البرنامج إلى إكساب الطالبات أساليب التعلم الذاتي للغة الإنجليزية.

أنا جغرافي

ونفذ نادي العلوم الإنسانية بكلية العلوم الإنسانية في شطر الطالبات مسابقة بعنوان “أنا جغرافي” في اليوم الثامن من ذي القعدة من خلال الحساب الرسمي للكلية على تويتر، وهدفت المسابقة إلى تنمية الجوانب الفكرية الجغرافية في البيئة السعودية وإذكاء روح التنافس بين المتسابقات بمختلف مستوياتهن، واستفاد منها 100 طالبة.

مسابقتان رياضيتان

واختتم المعسكر بمسابقتي “أفضل فيديو رياضي هادف يحمل رسالة توعوية”، و”المعلق الرياضي” اللتين نفذتهما وكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية يوم الأربعاء العاشر من ذي القعدة.