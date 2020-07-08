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المياه الوطنية تبرم عقد تنفيذ الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بالمدينة المنورة بأكثر من 150 مليون ريال

المياه الوطنية تبرم عقد تنفيذ الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بالمدينة المنورة بأكثر من 150 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=882097
المناطق _ المدينة المنورة

أبرمت شركة المياه الوطنية مؤخرًا عقدًا لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورة بأكثر من 150 مليون ريال، وذلك من أجل تنفيذ خطوط رئيسية ناقلة بأطوال 7775 مترًا طوليًا وبأقطار تتراوح من 2200 إلى 1200 ملم.
وأكد المهندس أيمن بن يوسف يماني رئيس القطاع الشمالي الغربي في شركة المياه الوطنية، أن هذا المشروع يتضمن تنفيذ خطوط صرف صحي رئيسية ناقلة ستخدم الأحياء الشمالية والشمالية الغربية من المدينة المنورة؛ وهي أحياء: الملك فهد والمطار والدويخلة والشافية، كما سيتم تنفيذ أيضًا خطوط رئيسية في الأحياء الجنوبية من المدينة، وهي الرانوناء والجابرة وبنى بياضة.
وقال يماني: “إن المشروع الذي أبرم عقده سيخدم 60 ألف مستفيد، ويخص تنفيذ خطوط رئيسية لخدمة الصرف الصحي لعدد من الأحياء في المدينة المنورة، كما سيسهم في زيادة معدلات المياه الواردة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة من 100 إلى 120 ألف متر مكعب يوميًا”، مبينًا أن تعمل الشركة على أهمية استكمال جميع المشروعات، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى الأحياء السكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها.
وبيّن يماني أن المشروع سيمكن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة المدينة المنورة من رفع الضرر البيئي عن العديد من الأحياء، إضافة إلى أنه يعد أحد أدوات تحسين أداء الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمنطقة المدينة المنورة.

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