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أمين عسير يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بمدينة أبها

أمين عسير يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بمدينة أبها

منطقة عسير
عسير .. جهود حكومية لدعم القطاع السياحي والحفاظ على البيئة

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أمين عسير يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بمدينة أبها

أمين عسير يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=882112
المناطق _ عسير

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقد استثماري، بقيمة بلغت 1.400.000 ريال لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها و على مساحة قدرت بــ 300 ألف م2.
مشيرا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها تماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.
مؤكدا بأن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة جاءت وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحرص على الاستثمار في القطاع البلدي من خلال اشراك القطاع الخاص في التنمية والتطوير بهدف تعزيز جوانب تنمية موارد هذا القطاع عبر خطط استراتيجية وتطويرية متعددة والتي تهدف للنمو والعمل على مضاعفة الإنتاج بهدف تحسين بيئة الاعمال وتجويد المخرجات.
منوها بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيداً من المواقع الاستثمارية وفق احتياجات المنطقة الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.

 

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