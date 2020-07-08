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الفضلي يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق

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الفضلي يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق

الفضلي يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق
http://almnatiq.net/?p=882124
المناطق _ الرياض

أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، استكمال المرحلة الأولى لتخصيص القطاع التي تمثل باكورة برامج تخصيص المطاحن بالمملكة.
وأشار معاليه إلى أن بيع أصول شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة للقطاع الخاص، سيساعد في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، وكذلك نمو السوق ، مما سينعكس ـ بمشيئة الله ـ على ارتقاء الخدمة للمواطنين، مؤكداً أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة من القطاعات الحيوية التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.
وأوضح معالي المهندس الفضلي أن تحالف شركة رحى الصافي فاز بشركة المطاحن الأولى، فيما فاز تحالف شركة الراجحي -الغرير-مسافي بشركة المطاحن الثالثة بمبلغ اجمالي 2.77 مليار ريال سعودي للشركتين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية والأخيرة لتخصيص قطاع المطاحن التي تضم شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، ويتوقع استكمالها ـ بمشيئة الله ـ قبل نهاية العام المالي الجاري.
وختم الوزير الفضلي حديثه بالتأكيد على أن منظومة البيئة والمياه والزراعة بكافة قطاعاتها تواصل أعمالها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات والتوسع في تعظيم الفائدة من الأصول، ورفع الكفاءة.

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