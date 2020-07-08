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وزارة التعليم تتيح لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية بعد إنهاء عمليات التسكين

وزارة التعليم تتيح لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية بعد إنهاء عمليات التسكين
http://almnatiq.net/?p=882127
المناطق _ الرياض

أنهت وزارة التعليم عملية تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد، وذلك بعد سلسلة من العمليات المرتبطة بأعمال الموارد البشرية في الوزارة، والتعليم العام، والشؤون المدرسية، والتحوْل الرقمي، إلى جانب إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين، وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة.
وتتيح وزارة التعليم اليوم لجميع شاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال شاشة استعلام على نظام “فارس”؛ توضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي، وصافي الراتب، كما يوجد في النظام رابط يستطيع شاغلو الوظائف التعليمية من خلاله التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.
وبناءً على ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية، فقد نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) وعددهم ( 61.020)، ونُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة (معلم ممارس) وعددهم ( 435.219)، كذلك نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 / 4 / 1441هــ، وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم ( 17.382)، كما تم نقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 / 4 / 1441هــ هـ أو كان معيناً على هذا المستوى إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (11.489).

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