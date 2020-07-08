احدث الأخبار

محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية
منطقة تبوك
 علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة عسير والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة
منطقة عسير
 غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا
أبرز المواد
 بومبيو يهاجم إيران ويحذر من انفجار “السفينة الكارثة”
أبرز المواد
 الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية على قوات التحالف
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يطلق خدمة حجز الموعد إلكترونياً عبر منصة بلدي
أبرز المواد
 وزارة التعليم تتيح لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية بعد إنهاء عمليات التسكين
أبرز المواد
 الفضلي يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق
أبرز المواد
 أيتام “إخاء” يتسلّمون سياراتهم الجديدة لمزاولة العمل الحر
محليات
 المملكة ترشح معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
أبرز المواد
 أمين عسير يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بمدينة أبها
منطقة عسير
محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية

محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية

منطقة تبوك
علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”

علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”

أبرز المواد
توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة عسير والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة

توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة عسير والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة

منطقة عسير
غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

أبرز المواد

وزير الشؤون البلدية والقروية يطلق خدمة حجز الموعد إلكترونياً عبر منصة بلدي

وزير الشؤون البلدية والقروية يطلق خدمة حجز الموعد إلكترونياً عبر منصة بلدي
http://almnatiq.net/?p=882130
المناطق - واس

أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال اجتماعه مع أمناء المناطق والمحافظات اليوم خدمة “حجز موعد إلكتروني” بهدف تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب لزيارة الأمانة أو البلدية عبر منصة “بلدي” الإلكترونية، مما يسهم في تسريع إنهاء الخدمات البلدية، ويمكن المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، الأمر يسهم في تحقيق التحول الرقمي في النظام البلدي، ويرضي تطلعات القيادة وسعيها إلى تحسين جودة الحياة بما يواكب رؤية المملكة 2030م.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن خدمة “حجز موعد إلكتروني” تتيح للعملاء الاستفادة من هذا الخدمة عبر خطوات مبسطة وميسرة، تبدأ بدخول المستفيد إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم تسجيل الدخول في “منصة بلدي” واختيار “خدمات بلدي” وعبر هذه النافذة يختار”حجز موعد” ثم يعبئ طالب الخدمة نموذج البيانات، ويختار إرسال الطلب، ليحصل المستفيد على الاستجابة بتحديد موعد زيارة الأمانة أو البلدية المعنية، مما يسهم في إنجاز معاملة المستفيد وإنهائها بسرعة ودقة عالية، مضيفة أن خدمة حجز موعد إلكتروني، تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي تهدف إلى ترقية النظام البلدي وتحقيق جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الحياة وسعيها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية المختلفة.

روابط ذات صلة

علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”

علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”
غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا
بومبيو يهاجم إيران ويحذر من انفجار “السفينة الكارثة”

بومبيو يهاجم إيران ويحذر من انفجار “السفينة الكارثة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*