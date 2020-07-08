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غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

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غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=882140
المناطق - وكالات

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بـ”تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة” في ليبيا، مع “تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك”.

وأعرب غوتيريش خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن، عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس غربي البلاد، وبنغازي في الشرق.

واستجلبت تركيا على مدار الأشهر القليلة الماضية آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

ولم تكتف أنقرة بإرسال مرتزقة إلى طرابلس، بل أرسلت ضباطا من جيشها وأقامت غرف عمليات داخل الأراضي الليبية لدعم حكومة فايز السراج التي تحميها الميليشيات.

وتسيطر قوات تركية حاليا على قاعدة الوطية العسكرية، ونشرت بطاريات للصواريخ فيها، في تحد لحظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا منذ سنوات.

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