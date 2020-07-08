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علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”

علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”
http://almnatiq.net/?p=882147
المناطق - الرياض

يسعى العلماء في سنغافورة لتطوير وسيلة جديدة لتوليد الكهرباء بالاعتماد بصورة كبيرة على الظلال، مدفوعين بالأمل في أن يتمكنوا، يوما ما، من مساعدة المدن التي يطلق عليها شديدة التحضر على تزويد نفسها بالطاقة.

ويتمتع (مولد الطاقة بتأثير الظل) الذي تطوره جامعة سنغافورة الوطنية بالقدرة على جمع الطاقة والتحكم فيها مثلما تفعل الخلايا الشمسية، لكن دون الحاجة إلى مساحات مفتوحة وضوء مستمر.

ولكي يعمل بفعالية، يتطلب الجهاز شيئين.. الضوء والظلام. وبنفس فكرة الألواح الشمسية، يعتمد على تعامد الضوء على السيليكون لتنشيط الإلكترونات.

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ولكن، باستخدام ألواح بها طبقة رقيقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو التنجستن، فإن التباين في شدة الضوء يدفع الإلكترونات من مناطق النور إلى الظل، فتتولد الكهرباء في المناطق الظليلة.

وقال رئيس فريق البحث الدكتور سوي تشينغ تان “مولد تأثير الظل في المتناول. يمكن وضعه في تلك المناطق لتجميع الضوء الذي اعترضه شيء ما وقطع طريقه”.

ولا يزال البحث في مراحله الأولى، لكن فريق تان يفكر بالفعل في إمكانية إنشاء شركة ليصبح الجهاز متاحا للاستخدام المنزلي.

ويبلغ حجم الألواح التي يختبرها الفريق حوالي 6 سنتيمترات مربعة قادرة على إنتاج رٌبع فولت فقط، الأمر الذي يعني الحاجة إلى حوالي 20 لوحا لتشغيل مصباح كهربائي، أو شحن هاتف محمول.

وقال تان إن البيئة المثالية للاستخدام هي المدن، التي تتغير فيها مستويات الضوء والظلال طوال اليوم وهو أمر ناتج عن وجود كتل من المباني الشاهقة وموقع الشمس المتغير في السماء.

وأضاف تان “وضع خلايا شمسية في مثل هذه المدن ليس عمليا. لذا فقد يكون الجهاز مفيدا في أماكن مثل المدن المكتظة بالسكان، حيث توجد ناطحات السحاب في كل مكان، والظل موجود باستمرار”.

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