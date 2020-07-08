احدث الأخبار

محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية
منطقة تبوك
 علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة عسير والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة
منطقة عسير
 غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا
أبرز المواد
 بومبيو يهاجم إيران ويحذر من انفجار “السفينة الكارثة”
أبرز المواد
 الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية على قوات التحالف
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يطلق خدمة حجز الموعد إلكترونياً عبر منصة بلدي
أبرز المواد
 وزارة التعليم تتيح لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية بعد إنهاء عمليات التسكين
أبرز المواد
 الفضلي يعلن استكمال تخصيص المرحلة الأولى لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق
أبرز المواد
 أيتام “إخاء” يتسلّمون سياراتهم الجديدة لمزاولة العمل الحر
محليات
 المملكة ترشح معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
أبرز المواد
 أمين عسير يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل حديقة حيوان بمدينة أبها
منطقة عسير
محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية

محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية

منطقة تبوك
علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”

علماء في سنغافورة يولدون الكهرباء من “الظل”

أبرز المواد
توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة عسير والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة

توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة عسير والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة

منطقة عسير
غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

غوتيريس يندد بـ”تدخل أجنبي غير مسبوق” في ليبيا

أبرز المواد

محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية

محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية
http://almnatiq.net/?p=882150
المناطق- أملج - فايز السميري:

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمكتبه اليوم مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنيه عبدالعزيز سالم البلادي ومنسق قطاع الشركات بالمجموعة عبدالرحمن جامو بمناسبة بدء المجموعة اعمالها في المحافظة ، بحضور وكيل المحافظة مسعود الجهني ومدير شرطة المحافظة المقدم ماجد الفرشوطي.

ورحب بهم البازعي مؤكدا على دور الحراسات الامنية في تعزيز الجانب الامني وتوفير فرص عمل لابناء وبنات المحافظة ، وتقديم الخدمات والاستشارات الامنيه للمؤسسات والشركات بالمحافظة التي تشهد تنامي ملحوظ في القطاع الخاص لما يشهده قطاع السياحة والاستثمار في المملكة من اهتمام بارز انعكس ذلك على جعل املج ضمن اهم الوجهات السياحية التي اطلقتها هيئة السياحة في موسم صيف المملكة 2020 “تنفس روح السعودية” لهذا العام لما تمتلكه من مناخ وطبيعة جاذبة وبيئة بحرية ساحرة.

من جهته اعرب “البلادي” عن شكره لمحافظ املج على ترحيبه واهتمامه بتنمية المحافظة وتطويرها وتشجيع رجال الاعمال وتذليل العقبات التي تواجههم وهذا يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الذي ينعكس على المنطقة بالازدهار وجودة الخدمات.

روابط ذات صلة

جامعة تبوك تسلم 5 آلاف وثيقة لخريجيها بالتعاون مع البريد السعودي

جامعة تبوك تسلم 5 آلاف وثيقة لخريجيها بالتعاون مع البريد السعودي
النفيسه يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة البدع

النفيسه يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة البدع
محافظ البدع يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ البدع يرأس اجتماع المجلس المحلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*