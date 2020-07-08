محافظ أملج يستقبل مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنية

المناطق- أملج - فايز السميري:

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمكتبه اليوم مدير عام مجموعة اللواء الخاص للحراسات والاستشارات الامنيه عبدالعزيز سالم البلادي ومنسق قطاع الشركات بالمجموعة عبدالرحمن جامو بمناسبة بدء المجموعة اعمالها في المحافظة ، بحضور وكيل المحافظة مسعود الجهني ومدير شرطة المحافظة المقدم ماجد الفرشوطي.

ورحب بهم البازعي مؤكدا على دور الحراسات الامنية في تعزيز الجانب الامني وتوفير فرص عمل لابناء وبنات المحافظة ، وتقديم الخدمات والاستشارات الامنيه للمؤسسات والشركات بالمحافظة التي تشهد تنامي ملحوظ في القطاع الخاص لما يشهده قطاع السياحة والاستثمار في المملكة من اهتمام بارز انعكس ذلك على جعل املج ضمن اهم الوجهات السياحية التي اطلقتها هيئة السياحة في موسم صيف المملكة 2020 “تنفس روح السعودية” لهذا العام لما تمتلكه من مناخ وطبيعة جاذبة وبيئة بحرية ساحرة.

من جهته اعرب “البلادي” عن شكره لمحافظ املج على ترحيبه واهتمامه بتنمية المحافظة وتطويرها وتشجيع رجال الاعمال وتذليل العقبات التي تواجههم وهذا يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الذي ينعكس على المنطقة بالازدهار وجودة الخدمات.