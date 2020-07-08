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تهيئة الدوارات وتحسين مداخل المحافظة والمسطحات الخضراء بتيماء

تهيئة الدوارات وتحسين مداخل المحافظة والمسطحات الخضراء بتيماء
http://almnatiq.net/?p=882153
المناطق- تيماء - محمد الربيعة

بناء على توجيه رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي بإعادة تهيئة الدوارات وتحسين مداخل المحافظة قامت إدارة الصيانه والحدائق والتشجير ممثله في وحدة الصيانه البدء في إعادة تهيئة دوار الساعة بشارع الأمير فهد بن سلطان ممثلةً بالإدارة العامة للصيانه والحدائق والتشجير بقص وتهذيب وتهيئة جميع المسطحات الخضراء وكذلك تم غرس١٠٠ نخلة وفرش ٢٠٠ متر مربع انجيله وتم ايضاً إنتاج و زراعة أكثر من١٢٣ ألف شتلة ورد صيفية في مواقع متعددة من المحافظة وفي طرقها الرئيسة، وذلك ضمن خطتها التجميلية للمحافظة، مع كل موسم.
وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية ماضية في برنامج التجميل في مواقع مختلفة من المحافظة، وعن أعمال البلدية في الفترة الحالية قال المهندس البلوي : إن البلدية تسعى حالياً إلى دعم المسطحات الخضراء وزياده رقعتها ، مع تنفيذ خطط صيانتها بشكل دوري، منوهاً بالدعم الذي تجده تيماء المدينة والمحافظة وفي كل المجالات .

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