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بلدية محافظة الخبر تنتهي من إعادة تأهيل إنارة حي العقيق بالعزيزية

بلدية محافظة الخبر تنتهي من إعادة تأهيل إنارة حي العقيق بالعزيزية
http://almnatiq.net/?p=882159
المناطق - فتحيه عبدالله

اعلنت بلدية محافظة الخبر الانتهاء من اعمال اعادة تأهيل الانارة بحي العقيق في العزيزية بإجمالي 158 عمود انارة و 222 فانوس بقدرات مختلفة ، وذلك ضمن الخطة الزمنية المجدولة الهادفة الى رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة في احياء العزيزية .

واوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي انه تم تمديد كابلات بقياسات مختلفة بطول اجمالي 8600 متر تقريبًا ، واكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الشوارع من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، كما أنها تساهم بشكل فعال لسالكي الطريق من المارة و قائدي السيارات.

و أشار المهندس الزايدي إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بالاهتمام بشبكة إنارة الشوارع ، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، مؤكدًا متابعة إدارة الإنارة في البلدية أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في الشوارع سعيًا لتحقيق تنقل آمن للجميع.

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