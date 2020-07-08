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بسبب كورونا.. علامات تجارية شهيرة قد تختفي إلى الأبد
http://almnatiq.net/?p=882163
المناطق - وكالات

دفعت الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، بعض العلامات التجارية الموجودة في السوق منذ نحو 5 عقود، إلى التقدم بطلبات للإفلاس.

ووجدت بعض الشركات الكبيرة التي اعتاد الناس على وجودها منذ عشرات السنين، نفسها في ضائقة مالية خانقة بسبب تفشي وباء “كوفيد-19″، منها:

سلسة مطاعم الأطفال “تشاكي تشيز” الشهيرة، التي تأسست عام 1977، وتقدمت بطلب إفلاس في يونيو 2020.

ومن متاجر التجزئة، فاجأت سلسلة متاجر الملابس “جي سي بيني” (JCPenny)، التي تأسست في العام 1983، الجميع بطلب الإفلاس في مايو 2020.

وشمل الأمر كذلك متاجر التجزئة “J. CREW” التي تأسست عام 1983، وقدمت طلب الإفلاس في مايو 2020 ٠

يذكر أن الأمر لم يقتصر على عام 2020 فقط، إذ لا بد من ذكر العلامة التجارية الشهيرة للأزياء “فورإيفر 21” (Forever21)، التي تأسست عام 1984، لكنها تقدمت بطلب الإفلاس قبل أزمة كورونا في سبتمبر من عام 2019.

وفي مارس 2018، تقدمت سلسلة متاجر الإكسسوارات “كليرز” (Claire’s) التي تأسست عام 1961، بطلب إفلاس.

أما سلسلة محلات الألعاب المعروفة “نويز أر أس” (Toys R US)، التي تأسست عام 1957، فقد أعلنت إفلاسها في سبتمبر من عام 2017.

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