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بر طبرجل يوقع عقد شراء أرض زراعية بقيمة 5 مليون ريال

بر طبرجل يوقع عقد شراء أرض زراعية بقيمة 5 مليون ريال

منطقة الجوف

بر طبرجل يوقع عقد شراء أرض زراعية بقيمة 5 مليون ريال

بر طبرجل يوقع عقد شراء أرض زراعية بقيمة 5 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=882166
المناطق - الجوف

‏وقع رئيس جمعية البر الأهلية بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف المهندس عبدالرحمن الحميد الشراري عقد شراء أرض زراعية مساحتها 200 هكتار بقيمة 5 مليون ريال .
وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بزراعة 200 ألف شجرة زيتون .
يذكر أن هذا المشروع سيكون ريعه للأيتام، والأرامل، والمطلقات، والفقراء، وأسر السجناء، والأسر الأشد حاجة.
حضر توقيع العقد أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية، ومدير المشروع .

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