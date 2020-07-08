بر طبرجل يوقع عقد شراء أرض زراعية بقيمة 5 مليون ريال

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‏وقع رئيس جمعية البر الأهلية بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف المهندس عبدالرحمن الحميد الشراري عقد شراء أرض زراعية مساحتها 200 هكتار بقيمة 5 مليون ريال .

وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بزراعة 200 ألف شجرة زيتون .

يذكر أن هذا المشروع سيكون ريعه للأيتام، والأرامل، والمطلقات، والفقراء، وأسر السجناء، والأسر الأشد حاجة.

حضر توقيع العقد أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية، ومدير المشروع .