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مدني أبها ينتشل جثة مواطن سقط بمنطقة وعرة في “عين الذيبة” بمركز السودة

مدني أبها ينتشل جثة مواطن سقط بمنطقة وعرة في “عين الذيبة” بمركز السودة

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مدني أبها ينتشل جثة مواطن سقط بمنطقة وعرة في “عين الذيبة” بمركز السودة

مدني أبها ينتشل جثة مواطن سقط بمنطقة وعرة في “عين الذيبة” بمركز السودة
http://almnatiq.net/?p=882169
المناطق - عسير

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً عن سقوط شخص في منطقة وعرة بعين الذيبة بالسودة حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع ، وعند الوصول لأقصى مكان تصل له الآليات قرب موقع الحالة قامت فرق الانقاذ بالترجل والسير لمسافة تزيد عن ٤ كم في منطقة جبلية وعرة وبرفقتهم التجهيزات اللازمة وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص سعودي في العقد الثالث من العمر تقريباً سقط من جبل مرتفع ومنحدر إلى اسفل وادي بارتفاع ٢٠ متر تقريباً تم النزول من فرق الانقاذ باستخدام الحبال والسُلم ووسائل التأمين وصولاً للشخص وتم حمله على النقالة وسحبه للأعلى وإخراجه ثم العمل على ايصاله لمنطقة تجمع الاليات وهو في حالة وفاة حسب ما اوضح المسعفين من الهلال الاحمر وتسليم الحادث للجهة المختصة .

وجدد السـيد الدعوة لتوخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة قد تشكل أي خطورة مع متابعة مايرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنياً السلامة للجميع .

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