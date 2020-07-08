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لأول مرة بالتاريخ.. رياضي يبرم صفقة بنصف مليار دولار

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لأول مرة بالتاريخ.. رياضي يبرم صفقة بنصف مليار دولار

لأول مرة بالتاريخ.. رياضي يبرم صفقة بنصف مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=882176
المناطق - الرياض

لأول مرة في التاريخ، شهد العالم صفقة بنحو نصف مليار دولار لضم رياضي، هو لاعب كرة القدم الأميركية باتريك ماهوميز، لتتجاوز بذلك الصفقات التي يبرمها أغلى لاعبي كرة القدم.

وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الأربعاء، بأن لاعب كرة القدم الأميركية باتريك ماهوميز (24 عاما)، أبرم صفقة تم بوجبها تمديد عقده مع فريق “كنساس سيتي تشيفس”، الذي ينافس في الدوري الأميركي، وتحديدا في القسم الغربي منه.

وتبلغ مدة العقد بين الطرفين 10 سنوات، على أن ينتهي في عام 2031.

وقال رئيس النادي كلارك هانت، في بيان، إن باتريك “تطور كثيرا منذ انضمامه إلى الفريق قبل عدة سنوات، ليصبح واحدا من أكثر اللاعبين غزارة في العمل”.

كما أشار إلى أن اللاعب قاد الفريق إلى أول بطولة له منذ 50 عاما.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن اللاعب الشاب أبرم الاتفاق قبل يومين، مشيرة إلى أنه سيحصل على مبلغ صاف طوال سنوات العقد يصل إلى 503 مليون دولار.

وبدا مستغربا إبرام مثل هكذا صفقات في وقت يجتاح فيه العالم فيروس كورونا، الذي أدى إلى تخفيض أجور اللاعبين وقيمة صفقات انتقالهم بين الأندية، وخصوصا في كرة القدم.

ولاعب كرة القدم الوحيد الذي وصل تكاليف انتقاله من ناد إلى آخر، هو نيمار البرازيلي، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017.

وبلغت القيمة حينها قرابة مليار دولار، لكن أكثر من 200 مليون دولار منها كان قيمة الشرط الجزائي الذي يجب دفعه عند فسخ العقد.

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