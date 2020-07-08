إصابات كورونا في الولايات المتحدة تشرف على الـ3 ملايين

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http://almnatiq.net/?p=882190
المناطق - وكالات

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفا و900 حالة.

ولفتت المراكز إلى أن هذا العدد يأتي بزيادة 50304 حالات عن الإحصاء السابق، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من يوليو مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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