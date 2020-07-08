“بداية جديدة ” دورة لفتيات الضيافة بالرياض.

المناطق - الرياض

نظمت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس عن بعد دورة ” بداية جديدة” التي استهدفت فيها فتياتها المشمولات بالرعاية داخل الدار تحت اشراف مجموعة من الموظفات العاملات معهن.

وكانت الدورة التي قدمتها الأخصائية النفسية نورة الصفيري عبر القاعة التدريبية بمنصة زوم قد تناولت العديد من المحاور المهمة في طرق تطوير الذات مثل تقدير الذات ومعرفة حقوقها ، وكيفية اتخاذ القرارات ، ومستويات الرضا عن النفس ودرجاته وتخلل الدورة العديد من العروض المرئية التوضيحية والمقاطع التحفيزية إلى جانب الإجابة على استفسارات الحاضرات وتوزيع الهدايا الأدبية عليهن.

يذكر ان دار الضيافة نظمت هذه الدورة بالتعاون مع فريق بارقة التطوعي وذلك ضمن خطة البرامج والأنشطة السنوية التي تعتمدها الدار لتدريب فتياتها وتطوير قدراتهن في شتى المجالات .