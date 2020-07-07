بساتين العنب بنجران تمد الأسواق المحلية بالخيرات الغذائية

المناطق - واس

لازالت بساتين العنب على ضفاف وادي نجران تمد أسواق المنطقة بالخيرات الغذائية من فاكهة العنب، لتضاف إلى ما تنتجه المزارع من فواكه صيفية تجذب المستهلكين من داخل المنطقة وخارجها.

وتنتج بساتين العنب بمنطقة نجران ومحافظاتها أكثر من 3 آلاف طن سنوياً، من العنب الأبيض والأسود، الذي يلاقي رواجاً كبيراً داخل المنطقة وخارجها، لتميزها بالجودة وحلاوة المذاق، كما تنتج المزارع بالمنطقة العديد من الفواكه الصيفية من التين والمانجو، وتستقبل الأسواق بالمنطقة حالياً طلائع الرطب من مزارع النخيل.

وفي جولة لـ (واس) اليوم على بساتين العنب بحي الحضن غرب مدينة نجران،رصدت حركة شراء من أمام “عرائش العنب” التي نفذ من أغلبها عناقيد العنب الأبيض، فيما لايزال العنب الأسود يتوافر في البساتين، وتشهد إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء محاصيلها التي يتراوح سعر الكيلو منها من 15 إلى 20 ريالاً.

