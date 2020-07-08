غرفة تبوك تدشن مبادرة تحالف الكيانات الناشئة بالشراكة مع عيادات الأعمال

المناطق- تبوك:

دشنت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم مبادرة تحالف الكيانات الناشئة بالشراكة مع عيادات الأعمال عبر تقديم حلول استثمارية لضمان استمرار المشاريع الريادية الناشئة ونموها على المدى البعيد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أحمد بن عطيه الحارثي أن المبادرة تستهدف الشركات الناشئة والمشاريع المتعثرة والقابلة للنمو بما يضمن استمراريتها من خلال ربطهم بشركاء إما مستثمرين ” أفراد صناديق وشركات الاستثمار الجريء “.

وبين الحارثي أن برنامج تحالف الكيانات الناشئة يسعى لاحتضان المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة القائمة والمتأثرة حاليا بجائحة كورونا عبر تقديم حلول اندماج وشراكة واستثمار لضمان استمرارها ونموها على المدى البعيد من خلال ربطها بالمستثمرين أو الصناديق الاستثمارية فضلاً عن تعزيز الشراكة والمساهمة المجتمعية نحو المشاريع الريادية ودعم التوجه الاستراتيجي لها، وتقويم بنيتها الداخلية المثالية وتوسيع نطاقها جغرافيا.

من جانبه، أبرز رئيس عيادات الأعمال ثامر الفرشوطي أهمية هذه المبادرة التي تستهدف ضمان استدامة وتنافسية الكيانات الناشئة من خلال صفقات الاندماجات والاستحواذ موجها الشكر لغرفة تبوك لتبني ورعاية تدشين برنامج تحالف الكيانات الناشئة الذي يشمل الاستحواذ والاندماج والاستثمار.

وأعرب الفرشوطي عن أمله في أن تحقق هذه المبادرة أهدافها وتسهم في دعم رواد ورائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة تبوك.

ووجهت غرفة تبوك الدعوة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة عبر التسجيل في الرابط: https://busclinic.com/merger-tabuk .

يشار إلى أن برنامج تحالف الشركات الناشئة يهدف لاحتضان المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة القائمة والمتأثرة حاليا بجائحة كورونا عبر تقديم حلول استثمارية لضمان استمرارها ونموها على المدى البعيد من خلال الربط بين المشاريع المتأثر والمستثمرين والإسهام في تحقيق استدامة المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وضمان تحقيق أو استمرارية تنافسية الشركات الريادية.