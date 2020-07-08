لجنة التدريب بغرفة تبوك تعقد اجتماعها الثالث

المناطق- تبوك:

عقدت لجنة التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم اجتماعها الثالث برئاسة رئيس اللجنة غرمان العمري وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة بتبوك.

وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم المستجدات من التوصيات السابقة للجنة وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واختتم الاجتماع بالموافقة على دراسة توقيع اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية “هدف” لحصر ودعم الفرص التدريبية للاستفادة من برنامج تمهير ودعوة المعاهد التدريبية لصياغة اتفاقيات موحدة.