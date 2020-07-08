رئيس اللجنة الأمنية بالحج يترأس الاجتماع المشترك للجهات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام

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ترأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بعد ظهر اليوم الاربعاء 17-11-1441هـ الاجتماع المشترك للجهات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام والذي عقد بمقر الامن العام بمحافظة جدة لمناقشة التفاصيل التنفيذية للخطط الأمنية والمرورية والمشاة ، وخطط تقديم الخدمات بكل اشكالها ، والتي تنطلق من مشروع التنظيم الشامل لحج هذا العام 1441هـ .

واستهل معاليه الاجتماع بكلمة رحب فيها بكافة المجتمعين ناقلا لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله- بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في حج هذا العام ، وبداية للقاءات واجتماعات قادمة واقامة ورش عمل ولجان فرعية من جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص .

وقال معاليه أن المملكة العربية السعودية في ظل الرعاية الدائمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بشعيرة الحج وراحة ضيوف الرحمن أثناء تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وكذلك المتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه اللمضيفا معاليه ان حج هذا العام وعلى الرغم من خصوصيته التي راعت اشتراطات الصحة والسلامة لضيوف الرحمن والتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا فإنه ياتي امتداد لما تبذله حكومتنا الرشيدة لخدمة شعائر الاسلام.

و عقب ذلك تم استعراض مجمل الخطط الامنية والتنظيمية وخطط الخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التي تكفل باذن الله توفير اقصى وافضل مقومات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام .