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بريطانيا تعلن خفض ضريبة القيمة المضافة

بريطانيا تعلن خفض ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=882223
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير المالية اليستر دارلنغ خفض ضريبة القيمة المضافة من 17.5% إلى 15%، وكانت باريس وبرلين أعلنتا في وقت سابق إن إعادة النظر في مستوى الضريبة ليس مطروحا في الوقت الحاضر.

أعلن وزير المالية البريطاني اليستر دارلنغ اليوم الاثنين عن خطة مالية لتحفيز الاقتصاد بقيمة 20 مليار جنيه استرليني (23 مليار يورو، 30 مليار دولار) في مسعى لمواجهة الانكماش.

وقال دارلنغ في تقرير للبرلمان “نحتاج الى التحرك الان لدعم النشاط الاقتصادي (..) ومساعدتنا على الخروج بشكل أسرع من هذه الاوقات الصعبة والخروج منها ونحن أقوى”.

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