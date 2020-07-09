احدث الأخبار

برشلونة يكسب “قضية نيمار”.. والتعويض 21 ألف دولار
أبرز المواد
 وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي
أبرز المواد
 فاوتشي: الوضع خطير.. ولقاح كورونا ليس مثل “لقاح الحصبة”
أبرز المواد
 أمير الرياض يشكر الداعمين والجهات لتبرعهم بإنشاء مبنى الكلى بالمجمعة ومبنى الكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج
منطقة الرياض
 يعطي قراءات غير دقيقة… “الغذاء والدواء” تحذر من جهاز قياس الحرارة من طراز IM-9001
أبرز المواد
 بريطانيا تعلن خفض ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 وزير العدل يلتقي رؤساء محاكم الاستئناف
أبرز المواد
 رئيس اللجنة الأمنية بالحج يترأس الاجتماع المشترك للجهات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام
أبرز المواد
 لجنة التدريب بغرفة تبوك تعقد اجتماعها الثالث
منطقة تبوك
 غرفة تبوك تدشن مبادرة تحالف الكيانات الناشئة بالشراكة مع عيادات الأعمال
منطقة تبوك
 بساتين العنب بنجران تمد الأسواق المحلية بالخيرات الغذائية
منطقة نجران
 وزير التعليم يحدد 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل
أبرز المواد
برشلونة يكسب “قضية نيمار”.. والتعويض 21 ألف دولار

برشلونة يكسب “قضية نيمار”.. والتعويض 21 ألف دولار

أبرز المواد
وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي

وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي

أبرز المواد
فاوتشي: الوضع خطير.. ولقاح كورونا ليس مثل “لقاح الحصبة”

فاوتشي: الوضع خطير.. ولقاح كورونا ليس مثل “لقاح الحصبة”

أبرز المواد
أمير الرياض يشكر الداعمين والجهات لتبرعهم بإنشاء مبنى الكلى بالمجمعة ومبنى الكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج

أمير الرياض يشكر الداعمين والجهات لتبرعهم بإنشاء مبنى الكلى بالمجمعة ومبنى الكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج

منطقة الرياض

يعطي قراءات غير دقيقة… “الغذاء والدواء” تحذر من جهاز قياس الحرارة من طراز IM-9001

يعطي قراءات غير دقيقة… “الغذاء والدواء” تحذر من جهاز قياس الحرارة من طراز IM-9001
http://almnatiq.net/?p=882226
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء إنذارًا يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بُعد Non- contact forehead – infrared Thermometer lM-9001، الذي تنتجه شركة Shenzhen Anboson Industries Co. Ltd الصينية، للطراز IM-9001 ؛ بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

وفي التفاصيل، أشارت ‏”الغذاء والدواء” إلى أنها اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سَحْب الجهاز من الأسواق، ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين.

وحثت المستهلكين إلى عدم استخدام الجهاز، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا الجهاز منه لاسترجاع قيمته، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، أو عن طريق “تيقظ”.

روابط ذات صلة

برشلونة يكسب “قضية نيمار”.. والتعويض 21 ألف دولار

برشلونة يكسب “قضية نيمار”.. والتعويض 21 ألف دولار
وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي

وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي
فاوتشي: الوضع خطير.. ولقاح كورونا ليس مثل “لقاح الحصبة”

فاوتشي: الوضع خطير.. ولقاح كورونا ليس مثل “لقاح الحصبة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*