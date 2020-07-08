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أمير الرياض يشكر الداعمين والجهات لتبرعهم بإنشاء مبنى الكلى بالمجمعة ومبنى الكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج

أمير الرياض يشكر الداعمين والجهات لتبرعهم بإنشاء مبنى الكلى بالمجمعة ومبنى الكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج
http://almnatiq.net/?p=882229
المناطق - الرياض

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عن شكره لكل من أبناء عبدالله بن محمد الحقيل على تبرعهم بإنشاء مبنى للكلى بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة بسعة 30 سريراً, وإبراهيم بن عمر الرشود على تبرعه بإنشاء مبنى الكلى بمستشفى الأفلاج بسعة 30 سريراً, ومجموعة سليمان الحبيب على تبرعها بإنشاء مشروع مبنى مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج.
وقال سموه في خطابات شكر وجهها لهم: ” نقدر لكم هذه المبادرة الفاعلة في خدمة المجتمع ودوركم البارز بالشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية في دعم العمل الخيري في هذا البلد الغالي المعطاء في ظل الدعم السخي والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي ولجميع القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن, متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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