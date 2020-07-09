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الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول لاجتياز برايتون

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول لاجتياز برايتون
http://almnatiq.net/?p=882246
المناطق - الرياض

أحرز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هدفين وصنع هدفا ثالثًا، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3-1، على مضيفه برايتون اليوم في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه بلقب البطولة هذا الموسم منذ الشهر الماضي، إلى 92 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.
في المقابل، تجمد رصيد برايتون، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في الدوري هذا الموسم والثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.
وافتتح صلاح التسجيل مبكرًا لليفربول في الدقيقة السادسة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة، فيما قلص لياندرو تروسارد الفارق، بتسجيله هدفًا لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وواصل صلاح تألقه في المباراة، بعد تسجيله الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفًا، لينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي (المتصدر) مهاجم ليستر سيتي.

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