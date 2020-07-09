الدوري الإسباني.. برشلونة ينتصر على إسبانيول ويقلص الفارق مؤقتًا مع ريال مدريد

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تغلب برشلونة على فريق إسبانيول 1-0، اليوم في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحسم بذلك هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية.

وجاء هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 56، سجله اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة نفسها مساء الجمعة أمام ديبورتيفو ألافيس.

بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوط الفريق بذلك، حيث يتأخر بفارق 11 نقطة خلف ألافيس صاحب المركز السابع عشر، وذلك مع تبقي ثلاث مباريات لإسبانيول في الدوري.