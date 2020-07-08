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جامعة الجوف تعلن موعد القبول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ

جامعة الجوف تعلن موعد القبول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ

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جامعة الجوف تعلن موعد القبول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ

جامعة الجوف تعلن موعد القبول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=882269
المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ((https://edug.ju.edu.sa/ju/init، ابتداء من الثلاثاء 23 / 11 / 1441 هـ الموافق 4 / 07 / 2020 م، وحتى الاثنين 29 /11 / 1441 هـ الموافق 20 / 07 / 2020 م.

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ موعداً لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية والرسائل النصية إلى جوالات المتقدمين المرشحين للقبول لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، كما حددت يوم الخميس 9 / 12 / 1441هـ الموافق 30/07/2020م موعداً لنهاية تثبيت طلب القبول وإغلاق القبول.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أن جميع الإجراءات يتم إدخالها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: https://edug.ju.edu.sa/ju/init، وذلك تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الواتساب: 0146542401.

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