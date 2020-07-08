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أمير المدينة: تسمية المستشفى الميداني باسم “مركز نجود الطبي” تقديرا وعرفانا بتضحيتها

أمير المدينة: تسمية المستشفى الميداني باسم “مركز نجود الطبي” تقديرا وعرفانا بتضحيتها

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أمير المدينة: تسمية المستشفى الميداني باسم “مركز نجود الطبي” تقديرا وعرفانا بتضحيتها

أمير المدينة: تسمية المستشفى الميداني باسم “مركز نجود الطبي” تقديرا وعرفانا بتضحيتها
http://almnatiq.net/?p=882272
المناطق - المدينة المنورة

قال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، إن ‏تسمية المستشفى الميداني باسم “مركز نجود الطبي”؛ تقديراً وعرفاناً بتضحية الممرضة نجود الخيبري – رحمها الله – وجهود زملائها الممارسين الصحيين في التصدي لفيروس ‎كورونا.

جاء ذلك بعد تدشين أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مستشفى متكاملا في المدينة المنورة استغرق تنفيذه 59 يومًا فقط، وتبلغ سعته السريرية 100 سرير منها 20 سريرًا عناية مركزة للحالات الحرجة، وذلك ضمن جهود السعودية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا بالشراكة مع قطاع وزارة الطاقة الخاص ممثلاً في شركة أكواباور.

وتم تسمية المستشفى باسم مركز نجود الطبي تقديراً لما قدمته الممرضة نجود الخيبري رحمها الله، وعرفاناً لجهود الممارسين الصحيين ولما قدمته الممرضة رحمها الله، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها حيث عملت في الميدان وخدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاما رحمها الله.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه تم تسمية المستشفى باسم مركز نجود الطبي، والذي سمي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري رحمها الله؛ تقديراً لما قامت به لخدمة المرضى وعرفاناً لجهود الممارسين الصحيين.

وتم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب ١٥٠٠٠ م٢، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ إذ جرى إنشاؤه وفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية، منها نظام شبكة الغازات الطبية، وأنظمة مكافحة الحريق.

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